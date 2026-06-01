日本サッカーの聖地・国立競技場に、かつてない声量が響き渡り、感動的な空気に包まれた。【映像】吉田や森保監督が感涙…かつてない『君が代』の大合唱（実際の様子）サッカー日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と対戦。6月12日に開幕するFIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合は、キックオフ前からエモーショナルかつ壮大な雰囲気に包まれていた。国歌斉唱では、日本代表