SNSで話題を集めるショートドラマ『俺達のあざす。』で“姉のゆき”を演じる水原ゆきのデジタル写真集『幼馴染の姉と沖縄旅行で2人きりになれた結果』が、6月1日に発売される。『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で一斉配信される。【写真】「沖縄旅行で2人きりになれた結果」姉・ゆき役の水原ゆき『俺達のあざす。』は、男女の“あるある”を題材にした胸キュン展開と、思わずこ