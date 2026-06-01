クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、6月の環境月間にあわせ、フードロス削減の取り組みのひとつとして、北欧発のフードロス削減サービス「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」限定で、「環境月間限定サプライズボックス」を2026年6月1日から6月30日までの期間限定で販売します。約半額はお得...！ 今回販売するのはToo Good To Goアプリ限定の「環境月間限定サプライズボックス」。「"わけあり"ドーナツ」2