本日6月1日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今、世界のクルーズ船やバスツアーが殺到する静岡県・清水港を舞台に旅する今回、ミラノ・コルティナオリンピックでスキージャンプ団体銅メダルを獲得した郄梨沙羅と、いとうあさこ、みやぞんが参戦する。実は、清水港は