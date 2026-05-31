性感染症は、主に性行為を通じて感染する病気の総称です。梅毒やHIV、クラミジア感染症、ヘルペスウイルス感染症などが代表的です。「シュシュレディースクリニック 戸田公園」の前出先生に性感染症についてお話を伺いました。 編集部 「性感染症」について教えてください。 前出先生 「性感染症」とは、性行為で主に感染する病気の総称で、STI（Sexually Transmitted Infections）とも言われます。代表的な性感