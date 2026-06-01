ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCが5月26日、Instagramを更新。同チーム所属の三笘薫（29）の怪我の状況について報告した。 【画像】「マジでバケモン」なでしこ長谷川唯が見せた華麗な“スーパープレイ”にファン大興奮「ホント芸術的」「Uターンならぬ、唯ターン」 ブライトンは「Brighton & Hove Albion can confirm that Kaoru Mitoma has undergone surgery on