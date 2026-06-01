阪神OBでスポニチ評論家の原口文仁氏が6月1日、『グッチオブハート〜原口基金〜』を開設した。小児がんと闘う子どもたちとその家族を支援するために設立した基金。原口氏自身も19年1月に大腸がんを患い、懸命に克服。その闘病経験を生かして現在も講演活動を続けており、その一部を寄付していく。賛同者からの寄付も受け付け、集まった基金を神戸市の公益財団法人「チャイルドケモハウス」等に寄付する。寄付、講演依頼など