ファッションデザイナーとして独り立ちしたのは1966年（昭41）のこと。東京・青山2丁目に初めてお店をオープンしました。その名は「コレット」。日本にはまだブティックという言葉さえない時代でした。唇をモチーフにしたユニークなシンボルマークは、憧れのイラストレーター宇野亜喜良さんのデザイン。これで一国一城の主。産声を上げたばかりの小さな城には連日、大勢の友人が仲間たちを引き連れて訪ねてきました。人との出