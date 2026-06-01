俳優保田泰志（51）が1日までにXを更新。昨年5月に膵臓（すいぞう）がんのステージ4と診断されていたことを明かした。「ご報告です昨年5月に膵臓癌のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました」と報告。「手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術を行いました。今は再発防止に向けて、抗がん剤治療を再開しております」と記述。続けて