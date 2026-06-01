お笑いコンビ、ソラシドの本坊元児（47）が5月31日夜、Xを更新。結婚したことを報告した。本坊はXで「結婚しましたー」「嬉しいっす」などとポスト。喜びを表した。また本坊は同日、同期の麒麟川島明がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「川島明のねごと」の中で交際相手と婚姻届を提出したことを電話で報告。「芸人の皆様、スタッフや関係者の皆様、そして今まで僕の不幸を笑ってくれた皆様にご報告です。先日、結婚いたしました