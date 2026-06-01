31日、阪神の立石正広がプロ初盗塁をマークした。この日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、交流戦の立石の打撃と走塁についてフォーカスした。立石はこの日、プロ入り後初めてクリーンアップの5番でスタメン出場。重圧のかかる打順ながら2安打をマークし、存在感を示した。解説の佐伯貴弘氏は「ロッテ戦であまり調子が上がってこない阪神打線ということで、立石選手を5番に持ってきた。その期待に応えるように2