すぐに寝室にこもってしまった嫁に代わり、家事をこなす息子の姿にモヤモヤしていた女性。でも、息子がそっと明かした“ある事情”に思わず考え方が揺らいでいくことに──。今回は筆者の知人から聞いた息子夫婦を心配する母が反省したエピソードをご紹介します。 嫁と息子の対応の差 これはあるとき、久しぶりに息子夫婦の家を訪ねたときの出来事です。 到着してすぐに気になったのは、嫁A子の様子でした。 なん