女優の早瀬久美が5月30日、自身のインスタグラムを更新。自身が出演した大ヒットドラマの懐かしいロケ地を訪れたことを明かした。 【写真】「吉川くん」から55年海になびく髪色あせないヒロイン 早瀬は「箱根から江の島へ。」と記し、砂浜から海を望むショットを投稿。「私のテレビドラマ(おれは男だ！)や加山雄三さんの若大将シリーズのロケ現場であり、サザンの歌の舞台です」と紹介し、「ほら、ホテルパシフィ