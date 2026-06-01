2日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)は、「2026年 上半期傑作選」と題して、今年の上半期の名場面を振り返る。 【写真】芸能界の交友関係がスゴすぎた！ 2月に50周年を迎えた「徹子の部屋」のお祝いに、華麗な女形で踊りを披露してくれた俳優の梅沢富美男。芸能界で唯一の友人と言う歌手・研ナオコとの関係は？ 女優の名取裕子は特技のマジックを披露！その腕前に黒柳の反応は!? 平野