【経済ニュースの核心】赤字国債頼みの補正予算で「世界最弱の円」に拍車…ついにトルコ・リラを下回るみずほフィナンシャルグループ（FG）と楽天グループ（G）は20日、みずほ銀行がネット銀行大手の楽天銀行株を10月1日付で取得し、資本業務提携すると発表した。みずほ銀が、保有する楽天カード株式（14.99％）を交換する形で、楽天銀行株式を議決権ベースで10.52％取得する。出資比率は5.81％となる。なお、みずほ証券による