【マネーの教科書】#110日経平均ついに6万5000円突破であるか「株価7万円」 高値警戒から「恐怖指数」も33.50に上昇株式市場ではAI（人工知能）・半導体関連企業の株価上昇が続いているが、次なるテーマとして宇宙関連にも資金が流れ込んでいるようだ。米ナスダック市場に上場している宇宙関連ETF（上場投資信託）の一つ、Procure Space ETF（UFO）の株価は、4月以降の2カ月弱で45ドルから62ドルへ約38％上昇した。背景には、