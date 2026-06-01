遠藤航が3か月ぶりに実践復帰した日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、1-0で勝利した。この試合でMF遠藤航（リバプール）は約3か月半ぶりとなる公式戦出場を果たし、前半の45分間プレーした。W杯は3度目となる遠藤だが、国立競技場に到着した際にはいつも以上にたかぶっていた。「お昼を食べて、ちょっと昼寝するみたいな感じだったんですけど、その時もなんかちょっ