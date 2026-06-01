アイスランド戦の出場メンバー22選手を5段階査定日本代表（FIFAランク18位）は5月31日、東京・国立競技場でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1-0で勝利した。出場した22選手を5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇＜GK＞■鈴木彩艶（パルマ）＝★★★★☆（→後半38分OUT）ピンチは少なかったが、前半終了間際には相手の左足シュートを