◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル、良）第１４０回目黒記念・Ｇ２が３１日、東京競馬場の芝２５００メートルで争われ、３番人気のファイアンクランツが直線で抜け出して重賞初制覇を飾った。◆ダミアン・レーン騎手２３年（ヒートオンビート）以来３年ぶり３勝目。重賞はＮＨＫマイル（ロデオドライブ）以来、今年３勝目で通算２０勝目。◆堀宣行調教師２４年（シュトルーヴェ）