女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が１日、第７話の放送を迎える。与党民政党のホープ・松下洸平の秘書役を演じる倉悠貴がコメントを寄せた。本作は放送開始以来、新感覚の“選挙エンターテインメント”として注目度が増している。黒木は、政治家の不正を密告する告発文から全てを失った与党幹事長の娘で秘書・星野茉莉役。野呂佳代演じる政治素人のスナックママ・