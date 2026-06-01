天皇陛下と長女の愛子さまは、神宮球場で東京六大学野球の「早慶戦」を観戦されました。31日午後2時前、陛下と愛子さまは神宮球場に到着し、陛下は慶応大学などの野球部長に「楽しみにしてまいりました」などと挨拶されました。六大学春季リーグ戦伝統の「早慶戦」が「天覧試合」となるのは32年ぶり、令和となってからは初めてで、お二人は貴賓席から整列した慶応と早稲田の選手に会釈をされました。初観戦の愛子さまは高校野球好