レバノンの親イラン組織「ヒズボラ」への攻勢を強めるイスラエル軍は、レバノン南部の戦略的要衝を掌握したと発表しました。イスラエルのネタニヤフ首相は5月31日、イスラエル軍がレバノン南部にあるボーフォート城跡を掌握したと発表しました。ボーフォート城跡は、レバノン南部とイスラエル北部を見渡すことができる高台に位置しています。また、イスラエルメディアによりますと、ヒズボラが拠点とするレバノン南部の主要都市ナ