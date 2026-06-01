メス１匹で繁殖する特定外来生物のザリガニ「ミステリークレイフィッシュ」がここ１〜２年、野外で相次いで確認されている。沖縄では既に定着し、愛媛では少なくとも６００匹以上が見つかった。ペットの個体が流出したことなどが考えられ、専門家は他地域でも生息している可能性を指摘する。生態系に悪影響を及ぼしかねず、国は危機感を強めている。（矢野恵祐、桜木剛志）「徹底して駆除」那覇市中心部にある天久（あめく）ち