タレントの河合郁人が6月3日午後6時16分からABCテレビで生中継する『阪神タイガース対埼玉西武ライオンズ』にスペシャルゲストとして出演することが決定した。芸能界きっての野球通としても知られる河合は幼少期から西武ライオンズファンで、現在は同球団の応援番組でMC も務める。虎バン主義を掲げ、阪神タイガースを熱く追うABC テレビのプロ野球中継に、ライオンズ愛にあふれる河合がどのように踏み込んでいくのか。【全身シ