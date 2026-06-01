【台風近づく沖縄は大荒れ】台風6号は強い勢力で、今夜、沖縄に最も近づく見込みです。暴風や大雨、高波、高潮に警戒が必要で、大荒れの天気となるでしょう。瞬間的には50メートルの猛烈な風が吹いて、電柱が倒れたり、建物の一部が広範囲に飛散する恐れもあります。予想される24時間降水量は多い所で300ミリ。不要不急の外出を避け、安全を確保してお過ごしください。【晴れる地域は厳しい暑さで北海道でも真夏日に】東日本、北日