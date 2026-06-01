第1作から5年、続編の「モータルコンバット／ネクストランド」が6月5日に公開される。対戦型格闘ゲームを原作にした前作で、おどろおどろしい世界を映像化したサイモン・マッコイド監督が、今回もこだわり抜いて独特の「モーコン」ワールドを構築している。「キル・ビル」からジブリ作品、東京五輪の開会式まで手掛けた種田陽平氏が美術を担当。主舞台となった「エデニアの村」を一から作り上げるなど、細部にこだわった造形で作品