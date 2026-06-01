アイドルグループのメンバーがゾンビになってしまったら--。そんな世界を漫画で描いた作品『メンバーがゾンビになってしまったグループの新曲づくり』がXに挙がっている。 【漫画】『ゾンビキーパー』を読む 本作は「マンガ5」（https://manga-5.com/）で連載されている『ゾンビキーパー』の1エピソード。AIやロボットが日常に溶け込む昨今の世相にも、"人でないもの