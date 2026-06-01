走攻守揃った榊原の人気は高まりそうだ(C)産経新聞社ドラフト戦線では評価されにくい「左打ちの外野手」。ついつい順位が下がりがちですが、この男に関しては全く問題なさそうです。明治大が誇る走攻守3拍子揃った万能外野手・榊原七斗です。兵庫の名門・報徳学園では投打二刀流のサウスポーとして活躍。明治大に進学後は外野手に専念すると、その打棒が開花。昨年は侍ジャパン大学日本代表に選出され、2番打者として打率.333