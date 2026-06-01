このフィリーズ戦では6回途中でマウンドを降りた佐々木(C)Getty Images自軍ベンチで弾けた笑顔が、自信を裏付けた。現地時間5月30日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、6回1／3（84球）を投げ、被安打3、1失点、7奪三振と快投。4回にアレク・ボームに98.9マイル（約159.1キロ）の4シームを捉えられてソロ本塁打を被弾したが、目立った失投は、その一球のみ。球界屈指の重量打線を相手に支配的な