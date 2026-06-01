モデルでタレントのアンミカが、豪華芸能人らの集合写真を公開した。３１日までに自身のインスタグラムで「中村橋之助さん、能條愛未さんの結婚披露宴に参列させて頂いてまいりましたよ」とつづったアンミカは、歌舞伎俳優の中村橋之助、元乃木坂４６の女優・能條愛未が行った披露宴でのショットを公開。俳優の高橋英樹、水谷豊、女優の大竹しのぶ、南果歩ら豪華メンバーが集った様子をアップした。この投稿にファンからは「