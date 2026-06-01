1992年から放送された人気番組『ウゴウゴ・ルーガ』の「ルーガちゃん」こと小出由華さん。3歳のころから子役として活動していた小出さんですが、人気番組に出演し笑顔を振りまく裏で、学校生活では壮絶な体験をしていました。 【写真】「懐かしい！」『ウゴウゴ・ルーガ』撮影裏の貴重なフォト（全12枚） 午前2時に迎えのタクシーに乗ってスタジオへ 3歳のころから子役として活動していた小