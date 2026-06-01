◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）第９３回日本ダービー・Ｇ１は３１日、東京競馬場で行われ、１番人気のロブチェンがゴール前での競り合いを制して史上２５頭目の皐月賞との２冠を達成した。２３年に生産された７９４４頭のサラブレッドの頂点に立ち、松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝は、１１度目の挑戦でダービージョッキーの称号を手にした。また、杉山晴紀調教師（４４