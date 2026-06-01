◇ナ・リーグドジャース―フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が31日（日本時間1日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発。4安打無失点、今季最多となる9奪三振で5回まで投げ終え、この時点で今季5勝目の権利を得た。初回は3者凡退斬りの好スタート。圧巻だったのは、コースぎりぎりを突いた2つの見逃し三振だ。両リーグトップ22本塁打の1番シュワバーは内角低めのシンカー（ツーシーム