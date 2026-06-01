GENERATIONS中務裕太（33）が31日、都内で、映画「Michael／マイケル」スペシャルキッズダンスセッションに浅田真央さん（35）とともに登壇した。172人のキッズダンサーとともにマイケルジャクソンの名曲「今夜はビート・イット」をパフォーマンス。ダンサーとして「説明するのもおこがましい。今一番会いたい人を聞かれたらマイケル・ジャクソンと即答できるくらいです」と強い憧れを口にした。