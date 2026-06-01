【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ3／5月31日）【実際の映像】ミラー吹っ飛ぶ豪快スライドの大激走31日、WRCの2026年第7戦が日本の愛知県と岐阜県を舞台に行われた。競技最終日デイ3は朝から激戦が展開され、トヨタのGRヤリスがミラーを破損したまま豪快に力走するシーンが見られた。昨季、現役最多となる過去9度のワールドチャンピオンを獲得したセバスチャン・オジエが日本にやってきた。今季も限定した