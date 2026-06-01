4月、ニューヨーク市で、就任100日記念の演説をするマムダニ市長（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】イスラエルの建国を祝い、同国への連帯を示すパレードが5月31日、米ニューヨーク・マンハッタンの大通りで実施された。同国旗を手にした地元在住のユダヤ人らが多数参加し、沿道の観衆の声援に手を振って応えた。パレスチナ支持を公言して今年1月就任したイスラム教徒のマムダニ市長は欠席した。ニューヨークで強い影響力