ロックバンド・LUNA SEAが29日、全国ツアーの初日公演をグループの地元である神奈川・秦野市で開催。今年2月に亡くなったドラマーの真矢さんへの思いを語りました。『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』は、全国22都市33公演を回る全国ツアー。メンバーのRYUICHIさん以外が秦野市出身ということもあり、全国ツアー初日公演を地元がい旋ライブとして、秦野市で開催しました。ドラムは、去年の『LUNATIC FEST. 2025 』