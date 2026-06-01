講談師の神田伯山（42）、フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が31日、東京・浅草演芸ホールで行われた、ファミリー寄席に出演した。コンプライアンス（法令順守）問題での1年2カ月に及ぶ休養から4月に復帰した生島を何度もイジってきた伯山と因縁の対面。伯山は冒頭「全然反省してなくって。こんな悪人いるんだ〜と思って」と会場を沸かせた。生島は長男勇輝と親子漫談を披露。「シャバの空気はいい」と笑顔で久々の舞台に立ち、