ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、洗練されたファッションの着こなしを見せた。去る5月31日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。【写真】上は完全に素肌！ジェニーの大胆ファッションキャプションには、「『DAZED KOREA』、『CHANEL』と」という言葉などとともに、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ジェニーがファッション誌『DAZED KOREA』の撮影をしたときの裏側を捉えたものである。彼女は、自身がアンバ