◇ナ・リーグドジャース ― フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャースのライアン・ウォード外野手（28）が5月31日（日本時間6月1日）、本拠でのフィリーズ戦でうれしいメジャー初本塁打を放った。2―0とリードして迎えた4回、先頭打者でフィリーズ先発右腕ペインターの内角スライダーを引っ張ると、強烈なライナーが右翼スタンドへ一直線。打った瞬間に分かる飛距離400フィート（約121.9メートル）の一発で、