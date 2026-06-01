打ち寄せる高波台風6号は1日、宮古島の南東を北寄りに進んだ。発達しながら北上し、暴風域を伴い、強い勢力で沖縄や奄美に接近。その後、進路を東寄りに変え、3日ごろにかけて西日本や東日本に接近する恐れがある。台風と前線の影響で、南西諸島や西日本や東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込み。気象庁は、南西諸島では2日にかけて、西日本は2日から3日にかけて、東日本の太平洋側では3日、暴風やうねりを伴う高波