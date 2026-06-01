北大阪急行電鉄は4月、8000形「ポールスター号」営業開始40周年の記念企画の実施と共に、同車の引退を発表しました。8000形は登場から40年経った今でも斬新なデザインを持ち、現代の通勤電車でもあまりない設備を有しています。記念企画の紹介と合わせ、8000形の特徴も解説します。【写真】昭和レトロを思わせる「ポールスター」のロゴグレードの高い地下鉄車両北大阪急行は江坂〜箕面萱野間8.4kmを結び、Osaka Metro御堂筋線（江