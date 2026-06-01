誰しも一度は聞かれたことがある「ぱんつくったことある？」というひっかけ質問に決着をつけたパンが、SNSで話題になっている。【写真】細部までそっくりに仕上がった「ブリーフパン」Xに投稿されたのは、パンツの形の手作りパンの写真。特にブリーフは前身頃の生地の重なりや脚周りの立体感まで忠実に再現され、こだわりを感じる。製作したのは、これまでも数々のキャラクターや、切ったらイクラが出てくる鮭などをパンにしてきた