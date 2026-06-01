急カーブ続く現道を回避する新ルート国土交通省・旭川開発建設部は2026年3月22日、北海道の道北地域で工事を進めていた国道40号のバイパス区間「音中道路」音威子府IC〜中川IC間の延長19.0kmの供用を開始しました。どのような道路で、開通してどう便利になるのでしょうか。国道40号は、旭川ラーメンや旭山動物園などで知られる旭川市と、北の終着点と呼ばれる北海道最北端の地「宗谷岬」を有する稚内市を結ぶ延長約300kmの