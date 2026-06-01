オリックスの田嶋大樹投手が、高校卒業以来、12年ぶりに野球を始めるきっかけを作ってくれた父親に教えを請う「原点回帰」で活路を開いている。「変わりましたよね。変わってないですか、ここ最近の内容をみて。迷いがなくなってきてますよね」。5月30日、交流戦の中日戦（京セラドーム）で今季2勝目を挙げた田嶋が、自信を深めた表情で言葉を紡いだ。田嶋は栃木県出身。佐野日大高、JR東日本から2017年ドラフト1位でオリッ