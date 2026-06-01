◆ 辻氏「楽しそうに投げていた、先発に魅力を感じていたんじゃないか」DeNA・尾形崇斗が31日、西武戦でプロ初の先発登板。5回75球・2安打7奪三振3四死球無失点で移籍後初勝利を挙げた。好調の西武打線を抑えた尾形。31日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「もともとソフトバンクではリリーフをやっていたが、今日はプロ初先発で勝利した」と振り返ると、解説・辻発彦氏は「何か楽しそうに投げてい