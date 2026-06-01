台風6号について、気象庁などはきのう会見を行い、暴風や大雨などに厳重に警戒するよう呼びかけました。気象庁 池田徹 主任予報官「沖縄地方や奄美地方、九州四国地方、近畿地方、東海地方、関東甲信地方では、総雨量が200ミリから300ミリを超える大雨となるおそれがあります。十分に勢力を落とすことなく、東日本まで接近してくることは予想されます」きょう、沖縄や奄美、九州南部では猛烈な風が吹く見込みで、きょう