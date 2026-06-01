河村たかし前名古屋市長が代表を務める地域政党「減税日本」は、5月31日総会を開き、来年の愛知県知事選挙に独自候補を擁立する方針を決めました。減税日本は31日、名古屋市東区で総会を開き、来年2月の任期満了に伴う愛知県知事選挙に独自候補を擁立し、愛知県と名古屋市が一体となった減税政策の実現を目指すことを確認しました。総会終了後、報道陣の取材に応じた河村代表は、既に候補者の選定を進めているとしたうえで、