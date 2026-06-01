昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、最新ショットを公開した。３１日に自身のインスタグラムを更新し、「晴れ！！！」と真っ青な空と遊園地をバックに撮った写真を載せた紀平。ポニーテールヘアで、肩やデコルテまわりを見せたキャミソールにデニムを合わせたコーディネート姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「健康的いいねぇ」「いつ見ても最高にかわいい」「わがま