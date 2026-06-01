◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースとフィリーズの一戦で序盤４回までにＡＢＳチャレンジが、両軍あわせて６回連続で成功する珍事が起きた。ドジャースの先発は山本由伸投手。初回は先頭のメジャートップ２２発のシュワバーをカウント２―２から内角低めに投げ込むと、一時はボールと判定されたが、ＡＢＳチャレンジの末にストライクに覆った。続